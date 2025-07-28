Manisa'da imam cami bahçesine havuz kurdu, çocuklar serinledi

Manisa'da cami bahçesinde serinleten eğlence...

Turgut Özal Mahallesi'nde görev yapan Hacı Mahir Camisi’nin imamı Bünyamin Baysal, mahallede yüzme havuzu ya da denize ulaşım imkanı olmayan çocukların, yaz Kur'an kursu sonrası güvenli şekilde serinleyebilmeleri amacıyla cami bahçesine şişme havuz yerleştirildi.

HEM SERİNLİYOR HEM DE EĞLENİYORLAR

Yaz Kur'an kursuna katılan 110 öğrenci, öğle saatlerinde derslerini tamamladıktan sonra sırayla havuza girerek hem serinliyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor.

Etkinlikte hijyen kurallarına da dikkat ediliyor.

"CAMİ HOCAMIZ BİZE HAVUZ YAPTI"

Kursta eğitim gören öğrenciler, uygulama nedeniyle duydukları memnuniyeti dile getirdi. Öğrencilerden Muhammed Kalkan, "Buralarda hiç havuz yok. Cami hocamız yaz Kur'an kursu bünyesinde bize havuz yaptı. Kendisine teşekkür ederim." dedi.

"KENDİSİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Ali Eymen Eksik ise "Yaz Kur'an kursuna geliyoruz. Çok sıcak olunca hocamız bize havuz yaptı. Buna da şükür. Kendisine teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZ HAVUZ GETİRDİ ÇOK SEVİNDİK"

Bir diğer öğrenci Muhammed Abdullah Kılıç da "Büyük havuzlara gitmek isterdik ama imkanımız olmadığı için hocamız bu havuzu getirdi. Çok sevindik." diye konuştu.