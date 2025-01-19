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AA

Manisa'nın Selendi ilçesinde Selendi Anadolu Lisesi'nde eğitim gören bir grup öğrenci, öğretmenlerinin önderliğinde önemli bir girişime imza attı.

Selendi ilçesindeki lisenin öğrencileri, hurda malzemeleri kullanarak güneş enerjisiyle çalışan elektrikli otomobil tasarladı.

ÜÇ AYDA YAPTILAR

Yaklaşık 3 ay süren çalışmaların ardından tasarlanan ve hurda malzemelerin kullanıldığı otomobil, güneş enerjisinden sağlanan elektrikle çalışıyor.

9 KİLOMETRE HIZLA GİDİYOR

Söz konusu otomobil, 35 kilometre menzil ve 9 kilometre hıza ulaşabiliyor.

KAYMAKAM TEST SÜRÜŞÜ YAPTI

Kaymakam Tarık Safa Kahveci, öğrencilerin tasarladığı otomobiliyle test sürüşü gerçekleştirerek ilçe turu atarak, "Öğretmen ve öğrencileri tebrik ediyorum. Ekip ruhuyla çalışılarak güzel bir eseri ortaya çıkarmışlar." dedi.

"DAHA İYİLERİNİ YAPABİLİRİZ"

Okul Müdürü Gökhan Gümüş ise desteklerin sağlanmasıyla daha iyilerini yapabileceklerini vurgulayarak, öğrencileri tebrik etti.