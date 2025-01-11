Manisa'da yüz yıllardır süren gelenek: Pazar dualarla açılıyor

İHA

Manisa’nın Demirci ilçesinde haftada bir gün kurulan ve yöresel ürünlerinde satıldığı ilçe pazarı yüz yıllardır dualarla açılıyor.

Osmanlı döneminden bu yana süren gelenek halen ilçede sürdürülürken dualarla işlerine başlayan pazarcı ve köylü vatandaşlar gün boyunca kapalı pazar yerinde ürünlerini satıyorlar.

Demirci’de sadece Cumartesi günleri ilçe merkezindeki kapalı pazar alanında tezgahlarını açan pazarcılar ve köylü vatandaşlar işlerine dua ile başlıyor.

Osmanlı döneminden bu yana yüz yıllardır devam eden geleneğin sürdürüldüğü ilçede onlarca pazarcı esnafı okunan duanın ardından ilk siftahlarını yaptı.

YÖREYE ÖZGÜ ÜRÜNLER SATILIYOR

İlçe pazarında köylü vatandaşların ürettiği yöreye özgü hünnap, kestane, badem gibi ürünler ise büyük ilgi görüyor. Özellikle çevre il ve ilçelerden vatandaşlar pazarda satılan yöresel ürünleri almak ilçeye geliyorlar.

"PAZARIMIZ ECDAT YADİGARI"

Demirci’nin çok eski bir ilçe olduğunu vurgulayan Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, şu bilgileri verdi:

Demirci çok eski bir ilçe. Selçukluların Anadolu’ya girişi ile beraber Osmanlıların hakim olmasıyla birlikte bizim pazarlarımız ecdat yadigarıdır. Osmanlı döneminden bu yana yüzyıllardır başlangıç tarihi belli Bizim pazarımız cumartesi günü dualarla açılır. Esnafımızda dualarla siftahını yapar. Buraya gelen, her esnaf duaya katılır.

"HER GELEN DUAYA EŞLİK EDER"

Dışarıdan gelen esnaflarımızda bu duaya eşlik eder. Türkiye’nin birçok yerinde durum aynıdır ama bizim ilçemizde bu durum biraz daha güçlüdür. Maneviyatı çok güçlü bir ilçeyiz. Bu pazar sadece sebze ve meyveden ibaret olan bir pazar değildir. Vatandaşlarımızın köylerinde her ürettiği yöresel ürünü de bu pazarda satma imkanına sahip. Demirci’nin jeopolitik konumu itibariyle çevre il ve ilçelerden birçok misafirimiz yöresel ürünleri almak için pazarımıza geliyor.

Başkan Kara, ilçe pazarındaki esnaflarda köylerinde ürettikleri yöreye özgü ürünleri sattıklarını ve ürünlerin ilgi gördüğünü söyledi.