Mantardan böyle bir sıvı akıyorsa dikkat: Rengini bilin, zehirlenmeyin...

Ülkemizde birçok mantar çeşidi yetişmekle birlikte zehirli ve zehirsiz mantar ayrımı yapabilmek de önem taşıyor.

Genellikle ilkbahar ve sonbahar yağışlarının ardından çıkan ve vatandaşlarca tüketilen, Anadolu'da "melki", "çıntar", "tirmit", "espit" gibi isimlerle de bilinen Kanlıca mantarı, lezzetiyle ünlü.

Ancak, benzer türüyle karıştırıldığında hayatlara mal olabiliyor.

Bu nedenle, "sahte kanlıca mantarı" ve "gerçek kanlıca mantarı" arasındaki farkı bilmek gerekiyor.

AYIRT ETME YÖNTEMİ

Ayırt etmek için uygulanabilecek en pratik yöntem mantarın alt kısmının hafifçe çizilmesi:

Gerçek Kanlıca mantarında çizildiğinde süt genellikle kırmızıya yakın, şarap renginde akar. Bu mantar güvenle tüketilebilir.

Beyaz renkte süt de çıkabilir. Bunun ilk rengi beyaz, sonra sararır. Havayla temas edince sütü oksitlenme, renk değişimi yapıyor.

Ayrıca, mantarı tanımayan kişilerin doğadan mantar toplamaması tavsiye ediliyor.