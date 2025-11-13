Abone ol: Google News

Mardin'de düğünde gelin ve damada paradan yelek giydirip, taç taktılar

Kızıltepe ilçesindeki aşiret düğününde, gelin ve damada paradan yelek giydirilip, taç takıldı. Çiftin üzeri banknotlarla kaplanırken, o anlar misafirlerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 13.11.2025 17:50
  • Mardin'de yapılan düğünde gelin ve damada para yelek ve taç takıldı.
  • Yelek ve taç, 50 euro, 200 TL ve 100 dolar banknotları ile hazırlandı.
  • Misafirler bu ilginç anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafta sonu yapılan aşiret düğününe Avrupa'dan gelen Nehir Vinç, damat olan kardeşi Halil İbrahim ile geline, valizle getirdiği 50 euro ve 200 Türk lirası banknotlarıyla yaptırdığı yeleği giydirdi.

Vinç, çifte ayrıca 100 dolarla hazırlanan taçları taktı.

ÇİFTİN ÜZERİ BANKNOTLARLA KAPLANDI

Ağabeyinin takılarının çifti şaşırttığı görülen düğüne katılan davetliler ise ağabeyi uzun süre alkışladı.

Gelin ve damadın üzeri banknotlarla kaplanırken, o anlar ise çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi.

