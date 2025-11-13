Mardin'de düğünde gelin ve damada paradan yelek giydirip, taç taktılar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafta sonu yapılan aşiret düğününe Avrupa'dan gelen Nehir Vinç, damat olan kardeşi Halil İbrahim ile geline, valizle getirdiği 50 euro ve 200 Türk lirası banknotlarıyla yaptırdığı yeleği giydirdi.

Vinç, çifte ayrıca 100 dolarla hazırlanan taçları taktı.

ÇİFTİN ÜZERİ BANKNOTLARLA KAPLANDI

Ağabeyinin takılarının çifti şaşırttığı görülen düğüne katılan davetliler ise ağabeyi uzun süre alkışladı.

Gelin ve damadın üzeri banknotlarla kaplanırken, o anlar ise çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi.