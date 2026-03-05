Hem etli, hem sebzeli: Tek tencerede Özbek pilavı tarifi

Ramazan ayında iftar sofralarını hem doyurucu hem de lezzetli bir ana yemekle taçlandırmak isteyenler için geleneksel bir seçenek öne çıkıyor: Özbek pilavı.

Orta Asya mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan bu pilav; et, pirinç ve sebzelerin uyumuyla hazırlanan zengin bir lezzet sunuyor.

Tek tencerede pişmesi sayesinde pratik bir alternatif de olan Özbek pilavı, kalabalık iftar sofraları için ideal bir tarif olarak öne çıkıyor.

Peki, Özbek pilavı nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? İşte, adım adım tarifi...

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

300 gram kuşbaşı dana eti

1 adet büyük soğan

2 adet havuç

3 yemek kaşığı sıvı yağ

3 su bardağı sıcak su veya et suyu

1 çay kaşığı kimyon

Tuz

1 baş sarımsak

YAPILIŞI

Öncelikle pirinci bol suyla yıkayıp yaklaşık 20 dakika kadar suda bekletin. Bu sırada geniş bir tencerede sıvı yağı ısıtın ve kuşbaşı doğranmış etleri ekleyerek suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Ardından yemeklik doğranmış soğanı ilave edip pembeleşinceye kadar kavurmaya devam edin.

Jülyen şeklinde doğranmış havuçları da tencereye ekleyerek birkaç dakika daha kavurun. Tuz ve kimyonu ekledikten sonra sıcak suyu veya et suyunu ilave edin.

Kaynamaya başladıktan sonra süzülen pirinci tencereye ekleyin ve pirincin üzerine kabuğu soyulmamış bütün sarımsağı yerleştirin.

Tencerenin kapağını kapatıp pilavı kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Piştikten sonra ocağı kapatıp pilavı yaklaşık 10 dakika dinlendirin.

Ardından nazikçe karıştırarak sıcak şekilde servis edebilirsiniz. İftar sofralarına hem doyurucu hem de aromasıyla zengin bir lezzet katan Özbek pilavı servise hazır.

Afiyet olsun!