Orijinal Susurluk Ayranı tarifi: İşte köpüğünün sırrı

Türkiye’nin en meşhur ayranlarından biri olan Susurluk ayranı, yoğun kıvamı ve üzerinde oluşan bol köpüğüyle biliniyor.

Yol üstü tesislerinde servis edilen bu özel ayranın lezzeti, kullanılan yoğurt ve hazırlanış yöntemi sayesinde diğer ayranlardan kolayca ayrılıyor.

Evde aynı lezzeti yakalamak isteyenler ise “Susurluk ayranı nasıl yapılır, köpüğü nasıl olur?” sorusunun cevabını merak ediyor.

Aslında birkaç basit püf noktasına dikkat ederek evde de Susurluk tadında bol köpüklü ayran hazırlamak mümkün.

İşte Susurluk ayranının meşhur köpüğünün sırrı ve hazırlanışına dair ipuçları...

Köpüklü ayranın en önemli sırrı koyu ve kaliteli yoğurt kullanmaktır. Sulu veya çok ekşi yoğurtlar köpük oluşturmakta zorlanır.

Tercihen süzme yoğurdu derin bir kaba alın ve tuzu ekleyin.

Üzerine soğuk suyu ve buzu ilave edin. Çırparken içine 1-2 küçük buz parçası atmak hem ayranı hızlı soğutur hem de köpük oluşumunu artırır.

Yaklaşık 20–30 saniye çırpıldığında ayranın üzerinde yoğun köpük oluşur.

Servis ederken bardağa yüksekten dökün. Bu yöntem köpüğün daha da artmasını sağlar.