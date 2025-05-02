Mardin'in üzerini toz kapladı

AA
Arap ülkelerini etkisi altına alan kum fırtınası Mardin'de kendisini toz aşımı olarak göstermeye başladı.
Mardin'de toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiliyor.
Mardin'de dün görülmeye başlanan ve bazı ilçelerde etkisini artıran toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Şehirde hava kalitesinde de azalma yaşanıyor.
ARAÇ VE EVLERİN BALKONLARI TOZLA ÖRTÜLDÜ
Merkez Artuklu ilçesinde tarihi yapılar ve araçlar ile evlerin pencere ve balkonları tozla kaplandı.
"DIŞARIYA ÇIKMAYIN" UYARISI YAPILDI
Uzmanlar, yaşlılar, çocuklar ve solunum rahatsızlığı bulunanların, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması yönünde uyarıda bulundu.
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Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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