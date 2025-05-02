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Mardin'in üzerini toz kapladı

Mardin'in üzerini toz kapladı Şanlıurfa'da zaman zaman yaşanan toz aşımı bu kez Mardin'de ortaya çıktı. Turistik ilde yaşanan hava olayı kent sakinlerini ve turistleri olumsuz etkiliyor.