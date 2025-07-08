Marmara'da sıcaklıklar 40 dereceye çıkacak

Türkiye kavrulacak...

Yurt genekinde özellikle yarından itibaren sıcaklıklar artmaya başlayacak.

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 40 dereceyi bulması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ve Van'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR ARA ARA KENDİSİNİ HİSSETTİRECEK

Hava sıcaklığının Türkiye genelinde, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.