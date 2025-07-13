MasterChef 2025 ana kadrosuna giren ilk isim belli oldu

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'de, heyecan giderek katlanıyor.

Seçmelerin sona erdiği MasterChef 2025'te ana kadro mücadelesi başladı.

Birbirinden iddialı 14 yarışmacı, ana kadroya seçilebilmek için canla başla mücadele etti.

9 YARIŞMACI İKİNCİ ETABA GEÇMEYE HAK KAZANDI

İki elemeyi başarıyla geçen adaylar, ilk olarak Diyarbakır yöresine ait duvaklı pilav yapmak için mücadele etti.

40 dakika sonunda 9 yarışmacı, ikinci etaba geçmeye hak kazandı.

İlk turun en başarılı isimleri Hilal ve Bilal oldu.

KADROYA GİREN İLK İSİM BELLİ OLDU

Şefler ikinci turda da 9 yarışmacıdan kırmızı orman meyveleri ile yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi.

45 dakikalık süre sonunda şefler, yarışmacıların yemeklerini tattı.

Gecenin sonunda en başarılı tabağı yaparak MasterChef'te ana kadroya giren ilk isim Furkan oldu.

"HAYALİMDİ, GERÇEKLEŞTİRDİĞİM İÇİN MUTLUYUM"

Furkan, mutluluğunu "Çok mutluyum. Normalde hayatımda iki yol vardı. Biri Dubai'de kalıp hayatımı devam ettirmek, biri de MasterChef'e gelmekti. İyi ki burayı seçtim. Şu an ait olduğum yerde hissediyorum kendimi. Ana kadroya ilk olarak çıkmak hayalimdi, bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum." sözleriyle dile getirdi.