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Mec Vakfı 17. uluslararası kurban organizasyonu vekalet kabulü devam ediyor

Mec Vakfı 17. uluslararası kurban organizasyonu vekalet kabulü devam ediyor

Kurbanlıklar; resmi kurumlardan onaylı, modern ve sıhhi kesimhanelerde, İslami usullere uygun olarak kesilmekte, dinlendirilmekte ve paketlenmektedir.