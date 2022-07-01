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- Mec Vakfı 17. uluslararası kurban organizasyonu vekalet kabulü devam ediyor
Mec Vakfı 17. uluslararası kurban organizasyonu vekalet kabulü devam ediyor
Kurbanlıklar; resmi kurumlardan onaylı, modern ve sıhhi kesimhanelerde, İslami usullere uygun olarak kesilmekte, dinlendirilmekte ve paketlenmektedir.
- Haber Merkezi
- 01.07.2022 - 11:20
Kesimler, Türkiye'de Diyanet görevlisi ve Noter gözetiminde, Veterinerler eşliğinde yapılmaktadır.
Türkiye'de kesim ve dağıtım,
Küçükbaş / 2.950₺
Büyükbaş / 2.800₺
Avustralya'da kesim ve Endonezya'da dağıtım,
Küçükbaş / 270 AUD
Büyükbaş / 250 AUD
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