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    Mec Vakfı 17. uluslararası kurban organizasyonu vekalet kabulü devam ediyor

    Kurbanlıklar; resmi kurumlardan onaylı, modern ve sıhhi kesimhanelerde, İslami usullere uygun olarak kesilmekte, dinlendirilmekte ve paketlenmektedir.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2022 - 11:20
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    Mec Vakfı 17. uluslararası kurban organizasyonu vekalet kabulü devam ediyor

    Kesimler, Türkiye'de Diyanet görevlisi ve Noter gözetiminde, Veterinerler eşliğinde yapılmaktadır.

    Türkiye'de kesim ve dağıtım,
    Küçükbaş / 2.950₺
    Büyükbaş / 2.800₺
    Avustralya'da kesim ve Endonezya'da dağıtım,
    Küçükbaş / 270 AUD
    Büyükbaş / 250 AUD
    Hakk İçin Yap, Hakkıyla Yap
    *Vekalet için:*

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