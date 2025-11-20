Medine'den çöl tozu geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kasım ayının sonuna gelinmesine rağmen yurdun batısında sıcak havalar sürüyor.

Yurdun doğusu kara teslim olurken, birçok ilde ise çöl tozu görülecek.

Yurt genelinde havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Birçok ilde lodosla birlikte gökyüzünü çöl tozu kaplayacak ve çöl tozu Medine'den gelecek.

YAĞIŞ VAR MI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün Edremit Körfezi ile Muğla'nın batı çevrelerinde hafif sağanak yağış görülecek.

SICAKLIK ARTACAK

Yurdun diğer bölgelerinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının biraz artarak yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

HAVA PUSLU OLACAK

Lodosla birlikte gelen çöl tozu nedeniyle birçok bölgede hava puslu olacak. İç ve doğu bölgelerde yer yer sis görüleceği de tahmin ediliyor.