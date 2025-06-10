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İHA

Kurban Bayramı tatiliyle birlikte başta Antalya, Mersin ve Muğla gibi şehirlerde turizm sezonu da açıldı.

Doluluk oranlarının bayramda yüzde 100'lere yaklaştığı turizm şehirlerinde tatilcilerin bir kısmı, hem iş hem çocukların okulları nedeniyle geri döndü.

Tatillerini uzatan birçok aile de sıcak hava ve deniz keyfini çıkarmaya devam etti.

GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDILAR

Mersin'de de şehrin simgesi UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızkalesi başta olmak üzere birçok plajda yoğunluğun sürdüğü bildirildi.

Hava sıcaklığının 32 derecelerde seyrettiği kentte bayram tatillerini uzatan birçok aile, güneşin tadını çıkarıp denizde serinledi.

Şehir dışından Mersin'e ailesiyle gelen Kerim İlhan, bayram tatilinin bitmesiyle birkaç gün izinlerini uzatıp dönüşe geçmeyi planladıklarını ifade etti.

"EĞLENCELİ BİR TATİL"

İlhan, Kızkalesi'nin çok güzel olduğunu ve birçok kişinin bölgeyi tercih ettiğini de sözlerine ekledi. Deniz ve kumsalda oynayan çocuklar ise eğlenceli bir tatil geçirdiklerini aktardı.

Bayram tatilinin dolu dolu geçtiğini ve herkesin memnun olduğunu belirten Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan ise bayramla birlikte sezonun açtıklarını, valilik koordinesinde emniyet birimlerinin aldığı tedbirlerle hiçbir sıkıntı yaşanmadığını söyledi.