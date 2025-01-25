İHA

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu sahilinde alışılmışın dışında bir misafir dikkat çekiyor: İnsanlarla iç içe yaşayan, ürkeklikten eser olmayan bir pelikan. Bu sevimli kuş, sahilin doğal bir parçası gibi davranarak adeta bir evcil hayvan havası estiriyor.

İSKELE ÜZERİNDE RAHATÇA GEZİYOR

Denizden kıyıya tekrar tekrar gidip gelen, sahilde dolaşan ve insanların kucağında keyif süren pelikan, görenlerin ilgisini ve sevgisini kazanıyor. İskele üzerinde rahatça gezerken sergilediği özgüven ve denizden çıkıp kıyıda sergilediği şovlarla hem ilgi odağı oluyor hem de fotoğraf karelerine neşe katıyor. Ancak bu sıra dışı dostumuzun neden iskeleyi mesken tuttuğu hâlâ bir sır.

BİTKİN HALDEKİ YAVRU PELİKAN KURTARILDI

Aynı bölgede yaşanan bir diğer dikkat çekici olayda ise, Silifke'de Süleyman Uysal tarafından bitkin halde bulunan bir pelikan yavrusu kurtarıldı. Uysal, yavruyu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim ederken, doğaya karşı duyarlılığın önemine vurgu yaptı: "Bu gibi durumlarda herkesin daha dikkatli ve hassas olması gerekiyor"

