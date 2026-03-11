Mersin’de ressam, hastane duvarlarını sanatla renklendirdi

Mersin'in Toroslar ilçesinde yıpranmış bina cephelerini dünyaca ünlü ressamların tablolarıyla yeniden hayat veren ressam Nazife Bilgin Hazar, Mersin Üniversitesi Hastanesi’nin daveti üzerine hastanenin çocuk servisinde çalışma gerçekleştirdi.

Hazar, tedavi gören çocukların hastane ortamında kendilerini daha iyi hissetmeleri için poliklinik duvarlarını renkli resimlerle süsledi.

ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİYLE NEŞELİ KORİDORLAR

Sanatçı, özellikle çocukların ilgisini çekebilecek karakterlere yer vererek poliklinik duvarlarına “Mickey Mouse” ve “Şirinler” gibi sevilen çizgi film figürlerini resmetti.

Çalışmalarında ünlü tablolardan esinlenen detaylara da yer veren Hazar, hastanenin koridorlarını ise doğa ve hayvan figürleriyle renklendirerek daha sıcak ve neşeli bir ortam oluşturdu.

"SANAT İYİLEŞTİRİR VE GÜZELLEŞTİRİR"

Nazife Bilgin Hazar, yaptığı çalışmayla sanatın iyileştirici gücünü hastane duvarlarına taşımak istediğini söyledi.

Tedavi sürecinde hastaların psikolojisinin önemli olduğuna dikkat çeken Hazar, “Tedavi gören çocuklar, refakatçileri ve onlara emek veren sağlık personeli için daha sıcak, mutlu ve renkli bir ortam hayal ettim.” dedi.

"ÇOCUKLARIN MUTLULUĞUNU GÖRMEK EN BÜYÜK ÖDÜL"

Çocukların resimli duvarlara büyük ilgi gösterdiğini belirten Hazar, bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti.

Sanatın insanlara moral verdiğini vurgulayan Hazar, “Resimler yıllarca bu duvarlarda kalacak ve zamanla daha anlamlı hale gelecek. Çocukların çalışmalarımı izleyerek bir nebze de olsa hastalıklarını unutup rahatlamaları benim için büyük mutluluk.” diye konuştu.