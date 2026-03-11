Eşine verdiği sözü tutmak için 83 yaşında ABD'den umreye gitti

Amerikalı Müslüman David Noble, yaklaşık iki yıl önce hayatını kaybeden eşi Sandra Susan Noble ile birlikte umre yapmayı hayal ediyordu. Ancak eşinin vefatı nedeniyle bu hayalini gerçekleştiremeyen Noble, yıllar sonra kutsal topraklara giderek eşine verdiği sözü yerine getirdi.

83 yaşındaki Noble, umre ziyaretinin ardından Mekke ile Medine arasındaki yaklaşık 450 kilometrelik hicret yolculuğunun bir kısmına da katıldı.

İSLAM'LA TANIŞMASI, OĞLUNUN HEDİYESİ OLDU

Yaklaşık 20 yıl önce eşiyle birlikte Müslüman olduğunu anlatan Noble, İslam’la tanışmasının üvey oğlu, Müslüman yönetmen Mustafa Davis sayesinde gerçekleştiğini söyledi.

Eskiden koyu bir Hristiyan olduğunu ifade eden Noble, oğlunun genç yaşta evden ayrılıp geri döndüğünde kendisine İslam’ı anlattığını belirterek, “Bana getirdiği en büyük hediye İslam oldu.” dedi.

"İSLAM, HAYAT İÇİN GÜÇLÜ BİR REHBER"

Eşinin hastalığı sırasında uzun süre ona baktığını ve vefatının ardından İslam’ı daha derinlemesine araştırmaya başladığını anlatan Noble, İslam’ın hayatı anlamlandıran güçlü bir rehber sunduğunu söyledi.

“İslam insanlara nasıl yaşaması gerektiğini öğreten çok güzel bir yol haritası sunuyor.” diyen Noble, insanların rengi veya görünüşünün değil, iyilik yapmasının önemli olduğunu vurguladı.

"HAYAT ZATEN KOLAY DEĞİL, YAPALIM GİTSİN"

Üvey oğlu Mustafa Davis’in kendisini umreye gitmeye teşvik ettiğini anlatan Noble, bu teklif karşısında hiç tereddüt etmediğini söyledi.

Davis’in hicret yürüyüşünden de söz ettiğini aktaran Noble, “Bana bunun kolay bir yürüyüş olmadığını söyledi. Ben de ‘Hayat zaten kolay değil, yapalım gitsin.’ dedim.” ifadelerini kullandı.

Fiziksel zorluklar nedeniyle yolculuk sırasında yorulana kadar yürüdüğünü, ardından araçla devam ettiğini belirtti.

"KABE HAYAL ETTİĞİMDEN DAHA GÜZELDİ"

Kutsal topraklara yaptığı ziyaretin kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu dile getiren Noble, Kabe’yi ilk gördüğü anı şu sözlerle anlattı:

Oğlum başımı kaldırmamı söylediğinde Kabe’yi ilk kez gördüm. Düşündüğümden çok daha büyüktü ve hayal edebileceğimden çok daha güzeldi. Tasarımı sade ama çok ruhani bir atmosferi var. Bunu gerçekten orada bulunmadan anlamak mümkün değil.

Noble, bu yolculuğu hayatının en anlamlı deneyimlerinden biri olarak gördüğünü söyledi.

"AHİRETTE EŞİMLE YENİDEN BULUŞMAK İSTİYORUM"

Hayatının son döneminde bu yolculuğu yapabilmiş olmaktan dolayı Allah’a şükrettiğini ifade eden Noble, ölüm düşüncesinin kendisini korkutmadığını dile getirdi.

Noble, “İslam hakkında öğrendiğim her şey bana umut veriyor. Öldüğümde ruh eşim Sandy ile yeniden buluşabileceğim düşüncesi benim için büyük bir teselli.” dedi.

YOLCULUK BELGESEL OLDU

Üvey oğlu, Amerikalı Müslüman film yapımcısı Mustafa Davis ise Noble’ın bu anlamlı yolculuğunu, “In Her Name” (Onun Adına) adlı bir belgesel haline getirdi.

Davis, geçmişte üvey babasıyla ilişkilerinin her zaman iyi olmadığını belirterek, “Bana yıllar önce ikimizin de Müslüman olacağını ve Kabe’nin etrafında kol kola tavaf edeceğimizi söyleseydiniz size ‘Delirdiniz mi?’ derdim.” diye konuştu.

"SADECE İKİ ADIM ATSAM BİLE YETER"

David Noble’ın ciddi sağlık sorunlarına rağmen bu yolculuktan vazgeçmediğini belirten Davis, üvey babasının daha önce bypass ameliyatı geçirdiğini, felç yaşadığını ve seyahatten kısa süre önce kalp krizi geçirdiğini söyledi.

Buna rağmen Noble’ın kararlılığını koruduğunu anlatan Davis, onun şu sözlerini paylaştı:

“Eğer hicret yolunda sadece iki adım bile atabilirsem, Peygamber Efendimize olan sevgimi göstermek için bu benim için yeterli olur.”