Kütahya’da öğrencilerden Osmanlı geleneğiyle yardımlaşma

Milli Eğitim Bakanlığı'nın “Maarifin Kalbinde Ramazan” etkinlikleri kapsamında harekete geçen öğretmen ve öğrenciler, yardımlaşma kültürünü okul sınırlarının dışına taşıdı.

Okul içerisinde oluşturulan “sadaka taşı” kumbarasında toplanan bağışlar sayesinde hem kantin borcu olan öğrencilerin hesapları ödendi hem de ihtiyaç sahibi ailelere destek sağlandı.

ZİMEM DEFTERİ GELENEĞİ KANTİNDE YAŞATILDI

Osmanlı döneminde varlıklı kişilerin, borçluların kim olduğunu bilmeden bakkal defterlerindeki borçları ödemesine dayanan zimem defteri geleneği, bu kez okul kantininde uygulandı.

Toplanan bağışlarla, maddi imkânsızlık nedeniyle kantine borç yazdıran öğrencilerin tüm hesapları, isimleri açıklanmadan kapatıldı. Böylece yardım alanla yardım edenin birbirini bilmediği geleneksel dayanışma kültürü yaşatıldı.

YARDIMLAR MAHALLELERE ULAŞTIRILDI

Öğrenciler, sadaka taşında biriken bağışlarla hazırlanan erzak paketlerini ve nakit yardımlarını da Zafertepe Mahallesi muhtarlığıyla iş birliği yaparak belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Kapı kapı dolaşarak yardımları teslim eden öğrenciler, mahalle sakinlerinin Ramazan ayını tebrik ederek toplumsal dayanışmanın güzel bir örneğini sergiledi.

"YARDIMI ALAN DA VEREN DE BİRBİRİNİ BİLMİYOR"

Okul Müdürü Zeki Kilitçi, yardımlaşma faaliyetlerinin yıl boyunca sürdüğünü, ancak Ramazan ayında daha yoğun hale geldiğini belirtti.

Zimem defteri ve sadaka taşı geleneğinin Osmanlı’da gizli yardımlaşmanın önemli sembolleri olduğunu vurgulayan Kilitçi, şunları söyledi:

Toplanan paraların bir kısmıyla kantinde borcu olan öğrencilerimizin hesaplarını kapattık. Bu süreçte borcu ödenen öğrencinin haberi olmuyor, yardımı yapan kişi de kime yardım ettiğini bilmiyor. Tam anlamıyla ‘sağ elin verdiğini sol elin görmediği’ bir sistem uyguluyoruz.

Mahalle muhtarlığıyla birlikte yürütülen erzak dağıtımı sayesinde öğrencilerin toplumsal sorumluluk bilinci kazandığını ifade eden Kilitçi, projeye destek veren öğretmen, veli ve öğrencilere teşekkür etti.

"BU DAYANIŞMANIN PARÇASI OLMAK ÇOK GÜZEL"

Projeye katılan öğrencilerden Sıla Özbek, Ramazan ayında böyle anlamlı bir yardımlaşma faaliyetinde yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Öğrencilerden Nurcan Ay da Ramazan ayının kendisinde güzel duygular uyandırdığını belirterek yardımlaşma etkinliklerinin, bu duyguları daha da anlamlı hale getirdiğini ifade etti.