Mersin'de sahile binlerce ölü balık vurdu

Mersin'de nedeni henüz belirlenemeyen sebeplerden dolayı Kazanlı sahilinde binlerce ölü balık olduğu fark edildi, sahili görenler tedirgin oldu...

Mersin'e bağlı Akdeniz ilçesinde Kazanlı sahilinde kıyıya binlerce kefal cinsi ölü balık, 2 ölü deniz kaplumbağası vurunca oluşan görüntü dikkat çekti.

NEDENİNİN BİR AN ÖNCE ARAŞTIRILMASI İSTENİYOR

Sahile gelen vatandaşlar, karşılaştıkları manzaradan dolayı şaşkınlık yaşarken, çevreye yayılan kötü kokudan da rahatsız oldu. Vatandaşlar, sahile vuran ölü balıkların nedeninin bir an önce araştırılmasını istiyor.

''KEFAL CİNSİ BALIKLAR BİR AYDA 2'NCİ KEZ ÖLDÜ''

Son bir ay içerisinde çok ciddi balık ölümlerinin gerçekleştiğini belirten, Kazan Mahallesi sakinlerinden Akan Huddamoğlu, "Burada kefal cinsi balıklar bir ayda 2'nci kez öldü. Yetkililerden beklentimiz, çok ciddi bir şekilde bu ölümlerin araştırılması. Burada çocuklarımız denize giremiyor, zehirlenmelerinden korkuyoruz.

Burada çok ciddi bir balık zehirlenmesi var. Kazanlı halkı olarak bunun sebebinin araştırılmasını istiyoruz." dedi.

"BUNLARIN ZEHİRLENME İHTİMALİ YÜZDE 99"

Sahile yakın bir konumda çiftçilik yapan Ahmet Soyaltın isimli vatandaş da, balıkların zehirlendiğini belirterek, "Bu balıklar daha önce kıyıya vurmuyordu. Bunların zehirlenme ihtimali yüzde 99, araştırılması gerekmektedir. Daha önce bu kadar ölü balık yoktu ama bugün daha fazla." dedi.