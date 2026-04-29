Meteoroloji: Cuma gününden itibaren ülke genelinde hava sıcaklıkları düşecek

Sıcak havalara ara zamanı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki günlere ilişkin hava tahmini raporu yayınladı.

CUMADAN İTİBAREN SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Müdürlük, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının 1 Mayıs Cuma günü itibarıyla hissedilir derecede azalacağını duyurdu.

Son tahminlere göre önümüzdeki hafta ortasına kadar sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

BUZLANMA VE DON BEKLENİYOR

Sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak özellikle iç kesimlerin yükseklerinde buzlanma ve don hadiseleri görülebilir.

Yağışların genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, düşük sıcaklıklar nedeniyle iç kesimlerin yükseklerinde yerel zirai don riski bulunduğu belirtilerek, vatandaşların meteorolojik erken uyarıları takip etmesi önerildi.

İL İL SICAKLIKLAR

1-6 Mayıs tarihleri arasında bazı il merkezlerinde beklenen en düşük hava sıcaklıkları şöyle:

Ankara 3 derece,

İstanbul 8 derece,

İzmir 7 derece,

Konya 7 derece,

Kocaeli 9 derece,

Bolu 2 derece,

Samsun 7 derece,

Trabzon 9 derece,

Tokat 5 derece,

Erzurum 1 derece,

Eskişehir 3 derece,

Afyonkarahisar 3 derece,

Balıkesir 4 derece,

Sivas 5 derece.