Osmanlı'da İstanbul'a giriş pasaportu: Mürur tezkiresi

Son dönemde sık sık dile getirilen "İstanbul’a pasaportla girilmeli" tartışmaları, aslında tarihte karşılığı olan bir uygulamayı yeniden gündeme taşıyor.

Bugün kulağa sıra dışı gibi gelen bu fikir, Osmanlı döneminde belirli kurallar çerçevesinde hayata geçirilmişti.

O dönemde yalnızca yabancılar değil, imparatorluk sınırları içinde seyahat etmek isteyen yerli halk da belirli izinlere tabi tutuluyordu.

Osmanlı’da şehirler arası hareketliliği kontrol altına almak ve güvenliği sağlamak amacıyla uygulanan bu sistemde, yolculuk yapacak kişilerin "Mürur Tezkiresi" adı verilen bir belge alması zorunluydu.

Bir nevi iç pasaport olarak değerlendirilebilecek bu belge, kişinin kimliğini, nereye gideceğini ve seyahat amacını içeriyordu.

İşte, Osmanlı'nın İstanbul pasaportu "Mürur Tezkiresi" hakkında bilgiler...

İSTANBUL'A PASAPORT GETİREN PADİŞAH

İstanbul’a girişte Pasaport uygulaması getiren padişah 2. Mahmut’tur. Uygulama adı, Mürur Tezkeresi’dir.

MÜRUR TEZKİRESİ NEDİR

Mürur tezkiresi, Osmanlı Devleti'nde ülke içinde seyahat etmek ve İstanbul'a gitmek için alınan izin ve geçiş belgesi; bir nevi iç pasaporttur.

Bu uygulama gelişigüzel yerleşimleri, vergi ihlalini, kaçak işçi ve işsiz akınını önlemeye yönelikti.

Bir yıl için geçerli olan bu tezkerede kişinin tüm kimlik bilgileri, nereye ve neden gittiği yazılırdı. Tezkerede ayrıca yolcuların korunmaları ve rahatsız edilmemeleri için uyarılar da yer alırdı.

1908′de II. Meşrutiyet'in ilanı ile birlikte kişisel özgürlüğe aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırılmıştır.