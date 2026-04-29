Ödem attıran en etkili 4 yiyecek: Hem tok tutuyor hem şişkinliği yok ediyor

Vücutta biriken fazla suyun yarattığı şişkinlik hissi, birçok kişinin ortak sorunu.

Özellikle mevsim geçişlerinde değişen beslenme düzeni ve hareketsizlik, vücudun su tutmasına neden olabiliyor.

İşte sofralarınıza eklediğinizde kısa sürede hafiflemenize yardımcı olacak, doğal ve etkili ödem attıran besinler:

ÖDEM ATTIRAN BESİNLER

Maydonoz: Ödem denilince akla gelen ilk isim hiç şüphesiz maydanoz. İçerdiği yüksek potasyum ve antioksidanlar sayesinde böbreklerin daha aktif çalışmasını sağlar. Sabahları aç karnına tüketilen bir bardak maydanoz kürü veya salatalara bolca eklenen taze maydanoz, vücuttaki fazla suyun atılmasında başroldedir.

Ananas: İçinde barındırdığı bromelain enzimiyle de tam bir ödem savardır. Bu özel enzim, proteinlerin sindirilmesine yardımcı olurken aynı zamanda vücuttaki iltihaplanmayı ve şişkinliği azaltır. Günde iki dilim taze ananas, ödemle mücadelede en tatlı yol arkadaşınız olabilir.

Salatalık: Yüzde 95’i sudan oluşan salatalık, doğal bir idrar söktürücüdür. İçeriğindeki kafeik asit, deri altındaki su tutulumunu engeller. Özellikle akşam öğünlerinde veya içme suyunuzun içine dilimleyerek tüketmek, vücudunuzun temizlenmesine katkı sağlar.

Yoğurt ve kefir: Sindirim sistemi düzgün çalışmayan bir vücudun ödem tutması kaçınılmazdır. Probiyotik zengini yoğurt ve kefir, bağırsak florasını düzenleyerek gaz ve şişkinlik sorunlarını ortadan kaldırır. Ödem atmak için yoğurdun içine bir çay kaşığı çörek otu ekleyerek etkisini artırabilirsiniz.

ÖDEM OLUŞMASINI NASIL ENGELLERSİNİZ?

-Tuz tüketimini sınırlandırın.

-Su içmeyi ihmal etmeyin.

-Hareket edin. (Örneğin günde 30 dakikalık yürüyüş)