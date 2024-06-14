Meteoroloji duyurdu: Sağanak yağmur geliyor Sıcaklık kuzey kesimlerde 8 derece birden düşerken, güney kesimlerde ise bayram boyunca hava çok sıcak olmaya devam edecek

ensonhaber.com

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava tahmin raporunu yayınladı.

Yayınlanan rapora göre sıcak hava yerini daha serin bir havaya bıracak ve vatandaşları rahatlatacak.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta çevreleri ve Burdur'un doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağış geliyor

Yağışların; Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra İç Ege, Marmara’nın güneyi, Göller Yöresi ile Eskişehir çevrelerinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

Sarı kodlu uyarı geldi

Meteoroloji tarafından Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa ve Uşak için sarı kodlu uyarı yapıldı.