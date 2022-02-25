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- Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Yağmur yüzünü göstermeye devam ediyor
Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Yağmur yüzünü göstermeye devam ediyor
- Haber Merkezi
- 25.02.2022 - 10:21
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege dışında ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege, Akdeniz’in yüksekleri (Batı ve Orta Toroslar kesimi), Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik çevreleri, Bursa'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
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MARMARA
Çok bulutlu ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, bu sabah saatlerinde Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile Bursa’nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
- EDİRNE °C, 12°C
- Çok bulutlu
- İSTANBUL °C, 8°C
- Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- KOCAELİ °C, 8°C
- Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
- TEKİRDAĞ °C, 11°C
- Çok bulutlu
EGE
Çok bulutlu, iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Uşak'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 3°C
- Çok bulutlu karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- DENİZLİ °C, 9°C
- Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
- İZMİR °C, 13°C
- Çok bulutlu
- MUĞLA °C, 11°C
- Çok bulutlu
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarda gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde (Batı ve Orta Toroslar mevkii) karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ADANA °C, 17°C
- Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 16°C
- Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- HATAY °C, 16°C
- Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ISPARTA °C, 6°C
- Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Eskişehir, Çankırı ve Sivas çevreleri ile Konya, Karaman, Niğde, Kayseri çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü bulunan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ANKARA °C, 8°C
- Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- ESKİŞEHİR °C, 3°C
- Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- KAYSERİ °C, 9°C
- Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- KONYA °C, 8°C
- Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
- BOLU °C, 4°C
- Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
- DÜZCE °C, 9°C
- Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
- KASTAMONU °C, 7°C
- Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
- ZONGULDAK °C, 8°C
- Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelininin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- RİZE °C, 13°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
- SAMSUN °C, 12°C
- Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
- TOKAT °C, 11°C
- Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
- TRABZON °C, 10°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması Elazığ, Malatya, Tunceli, Şırnak, Bitlis, Hakkari, Bingöl, Muş’un batısında kuvvetli yağmur yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ERZURUM °C, 5°C
- Parçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
- HAKKARİ °C, 6°C
- Parçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeveği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
- MALATYA °C, 10°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
- VAN °C, 9°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt çevreleri ile Şanlıurfa’nın doğusu ve Mardin’in kuzey ve batısında kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- DİYARBAKIR °C, 15°C
- Parçalı ve çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
- GAZİANTEP °C, 13°C
- Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
- MARDİN °C, 13°C
- Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
- ŞANLIURFA °C, 17°C
- Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.