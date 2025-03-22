Meteoroloji'den zirai don uyarısı

AA

Yurt genelinde etkili olan soğuk havalar, şüphesiz en çok tarım ürünleri etkileniyor.

Bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni bir açıklama geldi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da orta ve yer yer kuvvetli; İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Akdeniz'in iç kesimlerinde hafif, yer yer orta kuvvette zirai don olayı görülecek.

ZİRAİ DON BEKLENİYOR

Pazar günü gece saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don bekleniyor.

Zirai dona karşı başta çiftçiler olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

ANTALYA İÇİN ZİRAİ DON UYARISI

Antalya'nın iç kesimleri için de zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kentin iç kesimlerinde 24 Mart'a kadar hafif ve yer yer orta kuvvette don riski bulunduğu belirtildi.

TEDBİR UYARISI YAPILDI

Açıklamada, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların ve ilgililerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.