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DHA

Erzurum’da anaokulu öğrencileri, Atatürk Üniversitesi kampüsündeki ağaçlık alanda çevre temizliği yaptı. Naylon poşetler, sigara paketleri ve içecek kutuları gibi atıkları poşetlere toplayan çocuklardan Ömer Asaf Ay, “Doğayı iyileştirmek için buradayız. İki poşet dolusu çöp topladım” dedi.

TEMİZLİK SONRASI PİKNİK

Hilalkent 125. Yıl Anaokulu tarafından çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, öğrenciler minibüslerle Atatürk Üniversitesi’nin yeşil alanına götürüldü. Öğretmenlerin desteğiyle eldivenlerini takan minikler, gönüllü çevreci Kerim Erzenoğlu ile birlikte çöpleri topladı. Temizlik sonrası ormanlık alanda piknik yapan çocuklara teşekkür belgeleri verildi.

"BÜYÜKLERİMİZ ÇEVREYİ KİRLETMESİN"

Çöplerle dolu poşetleri gösteren Hafsa Tuana Şahin, “Büyüklerimiz çevreyi kirletmesin, biz küçükler temizliyoruz” derken, Ömer Asaf Ay da “Buraya doğayı korumak için geldik. Sigara paketleri ve kutular vardı” diye konuştu. Anaokulu Müdür Yardımcısı Tuba Nur Kaya ise, “Sıfır Atık projesi kapsamında çocuklara çevre bilinci aşılamak istiyoruz. Küçük yaşta bu farkındalık çok önemli” ifadelerini kullandı.

"ÇÖPLERİMİZİ ÇÖP KUTULARINA ATALIM"

Gönüllü doğa koruyucusu Kerim Erzenoğlu, “8 yıldır farklı bölgelerde doğa temizliği yapıyoruz. Bu kez miniklerle beraberiz. Herkesi çocuklarımızın çevre hassasiyetinden ilham almaya çağırıyorum. Çöplerimizi doğaya değil, çöp kutularına atalım. Temizlik yapmak hem bizleri hem doğayı mutlu ediyor” dedi.