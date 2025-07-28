Muğla Bodrum'a gelen yabancı turistler doğanın tadını çıkardı

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum, yalnızca deniziyle değil kırsal doğasıyla da yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Lüks kruvaziyer gemileriyle ilçeye gelen yolcular, bu kez alışılmış tatil anlayışının dışına çıktı.

Bodrum'a "Silver Muse" kruvaziyeriyle gelen turistlerden iki grup da bisiklet turuna katıldı.

BİSİKLET TURUNA KATILDILAR

Yolcularının çoğu ABD'li olan gemiden inen turistlerden tura katılacaklar, gümrük işlemlerinin ardından midibüsle turun başlayacağı Çamlık Mahallesi'ne geçti.

Bisiklet turu sırasında bölge hakkında çeşitli bilgiler verilen katılımcılar, çam ağaçlarıyla çevrili bölgede gezdi.

Yapay gölette tatlı su kaplumbağalarını izleyen ve ekmekle besleyen turistler, mola verdikleri yerde yöresel ürünlerle hazırlanan yemekleri tattı.

ETKİNLİKTEN MEMNUN KALDILAR

Tura katılan Vijay Jain, rehber eşliğinde böyle bir tura ilk kez katıldığını söyleyerek, ormanlık alanda güzel ve eğlenceli bir gezi yaptıklarını ve öğle yemeğinin otantik bir deneyim sunduğunu ifade etti.

Turistlerden Nevran Özgüven Jain de ailesiyle katıldığı etkinlikten memnun kaldıklarını dile getirdi.

"UZUN YILLARDIR TÜRKİYE'YE GELİRİM AMA KÖYLERİ GEZMEMİŞTİM"

ABD'de yaşadığını ve her yıl Türkiye'de yaklaşık bir ay kaldığını belirten Jain, "Çok zevkliydi. Değişik yerleri gördük. Uzun yıllardır Bodrum'a gelirim ama köyleri gezmemiştim. Değişik bir deneyim oldu" dedi.

Bölgede faaliyet gösteren Bodrum Dağ Bisikleti Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Akyüz ise bisiklet turlarının kırsal turizme katkı sağladığını ifade etti.

Çamlık Mahallesi'nden başlayıp aynı noktada sona eren tur kapsamında Karaova bölgesinde pedal çeviren turistler, turun ardından gemiye dönmek üzere ilçe merkezine gitti.