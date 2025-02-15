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DHA

Muğla Datça'da 13 bin 370 dekar alandaki, 372 bin 400 ağaçta badem yetiştiriliyor.

Bademin üreticisi için ciddi bir gelir kaynağı olduğu ilçede, güneşin kendini göstermesi ve havaların ısınması ile beraber badem ağaçları çiçek açtı.

Türkiye'nin bazı bölgelerinde kar yağışı ve soğuk havanın etkisinin sürdürdüğü bugünlerde baharın habercisi olarak kabul edilen ve her sene şubat ayında çiçek açan badem ağaçları, drone ile havadan görüntüledi.

SEYRİNE DOYULMAZ GÖRÜNTÜLER

Badem bahçelerinin yoğun olarak bulunduğu Palamutbükü ile kırsal Çeşme, Yazıköy, Hızırşah ve Eski Datça Mahalleleri beyaza bürünerek güzel görüntüler oluşturdu.

ÇAĞLA HASADI BAŞLIYOR

Badem çiçeklerinin açmasından sonra çağla hasadına başlanacak. Badem üreticileri zirai don olmaz ise bu sene çağla hasadının iyi olacağını belirtti.