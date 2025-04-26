Muğla'da Avusturyalı turistlere ‘Hoş geldiniz' partisi

İHA

Muğla'da yaz sezonu erken açıldı.

Yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği noktalardan biri olan Muğla'ya yeni turist kafileleri gelmeye devam ediyor.

İngiliz ve Rus turistlerin ardından bir kafile de Avusturya'dan geldi.

31 YIL SONRA AVUSTURYALI EMEKLİ TURİST KAFİLESİ GELDİ

Marmaris Ticaret Odası, GETOB ve diğer kurumların işbirliği ile gerçekleştirilen zirve ve yurt dışı fuarlarda yapılan görüşmeler sonrasında 31 yıl sonra Avusturyalı emekli turist kafileleri ilçeye renk kattı.

Bahar aylarında doğa, tarih ve kültür odaklı seyahatleri tercih eden Avusturyalı emekliler 21 Nisan - 21 Mayıs tarihleri arasında her biri 600 kişilik kafileler halinde Marmaris'te ağırlanmaya başlandı.

HOŞGELDİN PARTİSİ DÜZENLENDİ

Avusturya'nın Niederösterreich, Steiermarkt, Kaernten, Vorarlberg ve Tirol eyaletlerinden gelen Avusturya Emekli Derneği'ne bağlı ilk kafile Marmaris'in doğal ve tarihi yerlerini gezerken, emekli turistler için özel bir organizasyon yapıldı.

Mamaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, GETOB Başkanı Cengiz Aygün ve çok sayıda davetlinin katıldığı gecede Avurturyalı misafirlere ‘Marmaris'e hoş geldiniz' denildi.

Bu arada turizm açısından ‘düşük sezon' olarak kabul edilen Nisan ayında Marmaris'e daha fazla turist çekebilmek için çeşitli projeler de hazırlandığı belirtildi.