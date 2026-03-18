Muğla’da engelli kardeşlerin hayali gerçek oldu

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Çaykenarı Mahallesi’nde yaşayan Ramazan ve Emine Şişik’in çocukları Abdullah (22) ve Hafize (35), küçük yaşlardan itibaren polis ve asker olmayı hayal ediyordu. Bu hayali duyan Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, aileye unutulmaz bir sürpriz hazırladı.

EMNİYET VE JANDARMA EKİPLERİNDEN SÜRPRİZ ZİYARET

Kaymakam Dilekli, İlçe Jandarma Komutanı İlker Bilim, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Beder ve ekipleri, Şişik ailesini evlerinde iftar sırasında ziyaret etti.

İftarın ardından pasta üzerindeki mumları üfleyen Abdullah ve Hafize’ye, polis ve asker üniformalarının yanı sıra çeşitli hediyeler takdim edildi. Ziyarete, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Kenan Köse ve Çaykenarı Mahalle Muhtarı Çetin Yıldız da katıldı.

HAYALLERİ GERÇEK OLDU

Ziyaret, hem kardeşlerin hayalini gerçekleştirdi hem de aileye unutulmaz bir anı bıraktı. Yetkililer, bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışma ve farkındalık için önemine dikkat çekti.