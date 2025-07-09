Muğla'da Marmaris Belediyesi’nin ihmali yaban domuzlarını şehre doldurdu

Türkiye’nin gözde turizm şehri olarak bilinen Muğla’nın Marmaris ilçesi, adeta domuz çiftliğine döndü.

Marmaris Belediyesi'nin temizlemek için çaba göstermediği sokaklardaki çöp dağları, yaban domuzları için yiyecek bulma alanlarına döndü.

ŞEHİR MERKEZİ DOMUZLARLA DOLDU

Zamanında toplanmayan çöpleri devirip yiyecek arayan yaban domuzları, bir yandan halk sağlığını tehdit ederken diğer yandan şehirde trafik ve vatandaş güvenliğini de tehlikeye sokmaya başladı.

"ŞEHRİN İMAJINI OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Şehirde her geçen gün artarak devam eden yaban domuzu sorunu, yaz aylarında daha da ciddi bir duruma evrildi.

Çözüm için defalarca Marmaris Belediyesi’ne müracaat eden vatandaşlar, "ciddi bir tehdit' haline gelen yaban domuzu sorunun bir an önce önlenmesini yaşanan kötü görüntünün şehrin ve ülkenin imajını da olumsuz etkilediğini belirtti.