Muğla Marmaris'e kruvaziyerle 590 turist geldi

AA

Muğla'nın en turistik bölgelerinden olan Marmaris, turistlerin vazgeçilmez destinasyonlarından biri olmaya devam ediyor.

İngiliz ve Rus ve Avustralyalı turistlerin ardından şehre yeni bir kafile daha ulaştı.

Rodos Limanı'nın ardından rotasını Marmaris'e çeviren 250 metrelik lüks yolcu gemisi "Explora I", Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

590 TURİST ŞEHRE AYAK BASTI

Gemide, çoğunluğu ABD'li 590 yolcu ve 630 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

BODRUM LİMANI'NA GEÇECEK

Bazı turistler bisikletle şehir turu yaparken bazıları da Dalyan turuna katıldı.

Kruvaziyerin, gece saatlerinde demir alarak Bodrum Limanı'na gitmesi bekleniyor.