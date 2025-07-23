Muğla'ya turist akını sürüyor: Kruvaziyerle 2 bin 600 yolcu geldi

Yaz turizminin önemli destinasyonlarından Muğla’nın Bodrum ilçesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da turist akınına uğradı.

Sezonun açılmasından itibaren bölgede, özellikle kruvaziyer gemileriyle gelen turistler nedeniyle hareketlilik yaşanıyor.

Bodrum bugün ise, dev kurvaziyer gemisi Resilient Lady’i ağırladı.

2 BİN 600 TURİST GETİRDİ

Bahamalar bayraklı 277 metre boyunda 38 metre genişliğindeki Resilient Lady, sabah saatlerinde Rodos Limanı’ndan Bodrum’a geldi.

2 bin 770 kapasiteli gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 2 bin 600 yolcu, 1143 personel bulunuyor.

MİKONOS'A GİDECEK

Gemi, akşam saatlerinde Mikonos Limanı’na hareket edecek.

2022 yılında inşası tamamlanıp 2023 yılında suya indirilen 110 bin grostonluk gemide 17 ayrı güverte bulunuyor.

Günlük 157 dolardan başlayan fiyatlarla tatil imkanı sunan Resilient Lady, eğlence ve lüksü bir arada barındırıyor.