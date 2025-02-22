DHA
Muş'ta ekili olan kar yağışı, esnafı dükkanına kapattı
Kent merkezine bağlı Hürriyet Caddesi'nde kuaför salonu işleten Resul Kaya ise, kar manzarasının tadını çıkarmak istedi.
Kar yağışı ve soğuğa aldırmayan Kaya, müşterilerini açık havada tıraş etmeye başladı.
KARLI HAVADA TIRAŞ KEYFİ
Kaya, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü ve kar kalınlığının yarım metreye yaklaştığı kent merkezindeki iş yerinin önüne masa ve sandalye çıkarıp, müşterilerini karşıladı.
O ANLARI KAYIT ALTINA ALDI
Kaya'nın, makası ve makinesiyle müşterilerine saç sakal kesimi ve bakımı yaptığı anlar, çevredekilerin de ilgisini çekti ve sosyal medyada paylaşıldı.
Görüntüler yorum yağmuruna tutuldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış