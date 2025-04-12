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DHA

Muş'ta sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu öne sürülen, üzerinde 11 büyük boy tüp bulunan kamyonet, kısa süre sonra hareket etti.

Yaya trafiğinin yoğun olduğu caddede, bir dükkanda çalışan Yusuf Taviş, koşarak aracın kapısını açıp şoför koltuğuna oturdu ve el frenini çekti.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Olayı fark edip koşarak gelen sürücü, aracına binerek bölgeden ayrıldı.

Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"KOŞARAK GİDİP EL FRENİNİ ÇEKTİM"

Yusuf Taviş, eğer aracı durdurmasaydı istenmeyen şeyler olabileceğini belirterek şöyle konuştu:

Tavuk dönercide çalışıyorum. Siparişim vardı, götürüp geri dükkana geldim. Dükkan içerisinde çalışırken, bir aracın sürücüsü olmadan gittiğini gördüm. Elimdeki işi bırakıp koşarak aracın kapısını açıp şoför koltuğuna oturarak el frenini çektim.

Çevredeki esnaf da Yusuf Taviş ile gurur duyduklarını söyledi.