Muş'ta sıcaklara dayanamayan çocuklar çareyi Çar Çayı'nda buldu

Yüksek hava sıcaklıklarının etkili olduğu Muş'ta, kendi imkanlarıyla havuz yapan çocuklar hem serinledi hem de eğlendiler...

Muş'ta yüksek sıcaklıklar günlük hayatı etkiliyor. Sıcak havalardan bunalan çocuklar, evlerinden getirdikleri brandalar ve dereden topladıkları taşlarla küçük bir havuz oluşturmalarının ardından gün boyu çoğunlukla burada vakit geçiriyorlar.

HAVUZ SAYESİNDE SICAK HAVADAN KORUNUYORLAR

Çocuklar okulların tatil olmasının keyfini çıkarırken, kendi yaptıkları havuzda serinleyerek sıcak havanın boğuculuğundan korunuyor.

''KENDİ İMKANLARIMIZ İLE GÖL YAPTIK''

Kendi imkanlarıyla yaptıkları havuzda serinlediklerini söyleyen Üveyis Göçmen isimli çocuk, "Kendi imkânlarımız ile göl yaptık. Burada serinleyerek günün tadını çıkarıyoruz. Hava çok sıcak serinlemek için buraya geliyoruz" dedi.

''SU DAĞDAN GELDİĞİ İÇİN ÇOK SOĞUK''

Aynı şekilde günün birçok saatini inşa ettikleri havuzda yüzerek geçirdiklerini söyleyen çocuklardan Kerem İbik, "Saat 11.00'da buraya geliyoruz, saat 15.00'a kadar yüzüyoruz. Burayı kendimiz yaptık. Su dağdan geldiği için çok soğuk ama biz yine de yüzüyoruz. Muş’ta deniz olmadığı için biz burada yüzüyoruz" şeklinde açıklama yaptı.