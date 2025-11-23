Narsistleri tanımanın tek yolu: Bu soruyu sorun...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Narsistik kişilik bozukluğu (NPD); kişinin kendine aşırı hayran olması, takdir edilme ihtiyacı ve empati eksikliği gibi belirtilerle tanımlanıyor.

Suç psikoloğu ve akademisyen Dr. Julia Shaw, narsistleri tanımanın düşündüğümüzden çok daha kolay olduğunu söylüyor.

Shaw, “tek maddelik narsisizm ölçeği” olarak adlandırılan bu yöntemin, kapsamlı testler kadar güvenilir olduğunu ifade etti.

"NARSİST MİSİN" SORUSU

Uzmanlara göre narsist kişiler bu soruya genellikle dürüst ama kendini yücelten bir yanıt veriyor.

Dr. Shaw, “Gerçek bir narsist muhtemelen şöyle diyecektir: ‘Evet ama çoğu insandan daha iyiyim’,” ifadelerini kullandı.

Shaw, bir şeyde kendinizi harika ve ‘gerçekte olduğunuzdan daha iyi’ olarak görmenin, bunu ele veren şey olduğunu iddia ediyor.