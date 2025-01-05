NATO'nun yarışmasını F-4 fotoğrafı ile Türk fotoğrafçı kazandı

DHA

Türk gençleri ülkelerini gururlandırmaya devam ediyor.

Her kulvarda ülkemizi en iyi şekilde temsil eden gençlerimiz, bir başarıya daha imza attı.

NATO Hava Komutanlığı tarafından düzenlenen o yılın savaş uçaklarına ait en güzel hava fotoğraflarının yer aldığı yarışmaya Türk fotoğrafçı damgasını vurdu.

TÜRK FOTOĞRAFÇI BİRİNCİLİĞİ KAZANDI

Yarışmayı, Türkiye'den havacılık fotoğrafçısı ve araştırmacısı Cem Doğut, ikinci kez kazandı.

Geçen yıl Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'ların fotoğrafıyla 2023'ün en iyi hava fotoğrafı ödülünü kazanan Cem Doğut, bu yıl yine birinci oldu.

2024'ÜN EN İYİSİ

4 fotoğrafçıya ait savaş uçağı fotoğraflarının finale kaldığı yarışmada toplam 17 bin 63 oy kullanıldı.

Oyların yüzde 76,7'sini alan Cem Doğut'un Türk Hava Kuvvetleri'nin F-4 Phantom uçaklarının 50'nci yılı dolayısıyla göl üzerinde uçuşunu gösteren fotoğrafı, 2024'ün en iyisi seçildi.

DİĞER KAZANANLAR

Finalde Slawek Hesja Krajniewski'nin, İspanyol F-18'lerini güneş ışığıyla ve parlak bir şekilde yanan işaret fişekleriyle aydınlattığı fotoğrafı, yüzde 12,7 oranla 2’nci oldu. Bartosz Bera'nın bulutların üzerinde, işaret fişeklerinin ışığıyla turuncuya boyanmış F-16 fotoğrafı, yüzde 5,9 oranla 3’üncü oldu.

Belinda Alker'in NATO Joint Warrior 24-1 tatbikatında uçak gemisi HMS Prince Of Wales'te kuzey ışıkları altında görüntülediği F-35'lere ait fotoğrafı da yüzde 4,7 oranla 4’üncü oldu.

"31 YIL BOYUNCA TÜRK UÇAĞI GÖREMEDİK"

Cem Doğut, kasım ayında Türk Hava Kuvvetleri'nin F-4 Phantom uçaklarının 50'nci yıl kutlamaları sırasında çektiği fotoğrafla ilgili şunları söyledi: