Ne baklava, ne şekerpare: Bayramın yeni yıldızı Nevzine...

Bayram sofralarında her yıl benzer tatlıları görmekten sıkılanlar için farklı ve lezzetli bir alternatif öne çıkıyor.

Kayseri mutfağına ait olan Nevzine tatlısı, tahin, ceviz ve pekmezin eşsiz uyumuyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.

Şerbetli olmasına rağmen ağır olmayan yapısıyla dikkat çeken bu özel tarif, bayramda misafirlerinize farklı bir lezzet sunmak isteyenler için ideal bir seçenek.

Peki Nevzine tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte tarifi ve detaylar...

NEVZİNE TATLISI MALZEMELERİ

Hamuru için:

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı tahin

1 çay bardağı yoğurt

1 adet yumurta

1 çay bardağı ceviz içi (iri çekilmiş)

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

2,5–3 su bardağı un

Şerbeti için:

2 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı pekmez

Birkaç damla limon suyu

YAPILIŞI

Öncelikle şerbeti hazırlayın. Su ve şekeri bir tencereye alıp kaynatın. Kaynadıktan sonra içine pekmez ve birkaç damla limon suyu ekleyerek 5 dakika daha kaynatın ve soğumaya bırakın.

Hamur için tereyağı, sıvı yağ, tahin, yoğurt ve yumurtayı bir kaba alıp karıştırın. Üzerine ceviz, kabartma tozu ve vanilini ekleyin.

Kontrollü şekilde un ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hazırladığınız hamuru yağlanmış fırın kabına bastırarak yayın.

Üzerini çatalla çizerek dilimleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan sıcak tatlının üzerine soğuyan şerbeti dökün. Şerbeti çektikten sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.