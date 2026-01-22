Ne mikrofiber, ne cam bezi! Duşakabini bir tek o parlatıyor...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Duşakabin camlarında oluşan kireç lekeleri, en inatçı temizlik sorunlarının başında geliyor.

Mikrofiber bezler, cam bezleri, hatta özel temizlik ürünleri bile çoğu zaman bu mat ve puslu görüntüyü ortadan kaldırmaya yetmiyor.

Cam ne kadar silinirse silinsin, o beyaz lekeler bir türlü kaybolmuyor.

Tam da bu noktada, mutfakta herkesin elinin altında bulunan bir malzeme devrede.

BUZDOLABI POŞETLERİ

Sosyal medyada paylaşılan ve deneyenleri şaşkına çeviren bu yöntem, duşakabin camlarındaki kireci adeta söküp atıyor.

Üstelik ekstra kimyasal kullanmadan, çizik oluşturmadan ve zahmetsizce.

Üzerine biraz bulaşık deterjanı sürün ve duşakabin camlarını ovalayın.

Ardından durulayın ve kuru bir bezle üzerinden geçin.

Camların ilk günkü gibi parladığına şahit olacaksınız.