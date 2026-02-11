Nesli tükenme tehlikesi altındaki dikkuyruk ördekleri Kocaeli’de objektiflere yansıdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmekte olan türler arasında gösterilen dikkuyruk ördekleri, Kocaeli’deki sulak alanlarda gözlemlendi. Dalıcı ördekler grubunda yer alan ve sıra dışı görünümleriyle bilinen tür, doğaseverlerin ve fotoğrafçıların ilgisini çekti.

DÜNYA GENELİNDE SAYILARI 10 BİNİN ALTINDA

Yapılan değerlendirmelere göre dikkuyruk ördeklerinin dünya genelindeki popülasyonu 10 binin altına düşmüş durumda. Türün karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerin başında iklim değişikliğine bağlı çevresel etkiler ve sulak alanların hızla yok olması geliyor.

ÜREME ALANLARININ YARISI KAYBEDİLDİ

Uzmanlar, dikkuyruk ördeklerinin dünya üzerindeki üreme alanlarının yaklaşık yarısının 20. yüzyıl boyunca ortadan kalktığını belirtiyor. Yaşam alanlarının daralması, türün sürdürülebilirliği açısından ciddi bir tehlike oluştururken, koruma çalışmalarının önemine dikkat çekiliyor.