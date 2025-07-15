Nevşehir'de köpek, nehre düşen sahibini yalnız bırakmadı

Nevşehir'in Avanos ilçesi Yukarı Mahalle Karşıbağ mevkiinde, öğle saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Şaban Özel’in kontrolünü yitirdiği elektrikli bisiklet, yol kenarındaki bariyerleri aşarak Kızılırmak Nehri'ne düştü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sudan çıkarılan Özel, ilk müdahalesinin ardından Avanos Entegre Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KÖPEĞİ YALNIZ BIRAKMADI

Kurtarma çalışmalarında nehir kenarından ayrılmayan köpeği, Şaban Özel’in alındığı sedyeye de çıkarak onu ambulansta da yalnız bırakmadı.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Özel’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.