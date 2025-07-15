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Nevşehir'de köpek, nehre düşen sahibini yalnız bırakmadı

Avanos ilçesinde kullandığı elektrikli bisikletle Kızılırmak Nehri’ne düşen 89 yaşındaki Şaban Özel, ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları boyunca bölgeden ayrılmayan köpeği, Şaban Özel'i alındığı ambulansta da yalnız bırakmadı.

DHA DHA
15.07.2025 17:48
Nevşehir'de köpek, nehre düşen sahibini yalnız bırakmadı

Nevşehir'in Avanos ilçesi Yukarı Mahalle Karşıbağ mevkiinde, öğle saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Şaban Özel’in kontrolünü yitirdiği elektrikli bisiklet, yol kenarındaki bariyerleri aşarak Kızılırmak Nehri'ne düştü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ 

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sudan çıkarılan Özel, ilk müdahalesinin ardından Avanos Entegre Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KÖPEĞİ YALNIZ BIRAKMADI 

Kurtarma çalışmalarında nehir kenarından ayrılmayan köpeği, Şaban Özel’in alındığı sedyeye de çıkarak onu ambulansta da yalnız bırakmadı.

O ANLAR KAYDEDİLDİ 

Bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Özel’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

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