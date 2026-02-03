Niğdeli itfaiyeciler, deprem ekipmanlarını hatıra olarak saklıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ekipler, 6 Şubat depremlerinde enkaz alanlarında kullandıkları kazma, kürek, baret, gözlük, el feneri, kıyafet ile kesici ve delici aletleri, müdürlük binasındaki depoda özenle saklıyor.

Deprem bölgesinde yürütülen arama kurtarma çalışmalarının izlerini taşıyan ekipmanlar, asrın felaketinin hafızalarda canlı tutulması amacıyla korunuyor.

"ASRIN FELAKETİNİ GELECEK NESİLLERE ANLATMAK İSTİYORUZ"

Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürü Hüseyin Kahraman, 6 Şubat sabahı deprem haberini alır almaz kuruma geldiğini belirtti. Mesai arkadaşlarıyla hızlıca bir toplantı yaptıklarını ve ardından ekipler oluşturarak sahaya hazırlandıklarını anlatan Kahraman, Niğde genelinde ciddi bir yıkıma rastlamadıklarını ifade etti.

Kahraman, Osmaniye ve Adıyaman’a intikal ettiklerini belirterek, “Devletimiz tüm kurumlarıyla oradaydı. Jandarma, polis, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımız omuz omuza çalıştı. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza bu ekipmanlarla ulaşmaya çalıştık. Malzemelerin bir kısmı bölgede kaldı, bir kısmını ise geri getirdik. Bunları depremi ve yaşananları gelecek itfaiyeci arkadaşlara anlatabilmek için saklıyoruz.” dedi.

"TÜRKİYE'NİN TEK YÜREK OLDUĞUNU GÖRDÜK"

İtfaiye Amiri Mahmut Karsanba da 6 Şubat sabahı çocuklarını ailesine bıraktıktan sonra sağlık çalışanı eşiyle birlikte deprem bölgesine hareket ettiğini söyledi. Bölgeye ulaşım sırasında yolların yoğunluğuna dikkat çeken Karsanba, “Türkiye’nin nasıl tek yürek olduğunu orada birebir yaşadık. Bir hafta boyunca arama kurtarma çalışmalarında görev aldık. Bu ekipmanlar bize emanet. Birlik ve beraberlik ruhunu temsil ettiği için anı olarak saklamaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

"O GÜNLERİN DUYGUSU HALA BİZİMLE"

İtfaiye eri Abdullah Çavuş ise deprem bölgesine vardıklarında hiç dinlenmeden çalışmalara başladıklarını belirterek, “Buradaki ekipmanlara her baktığımızda o zor günleri yeniden hatırlıyoruz. Uykusuzluk, mücadele, dayanışma… Hepsi gözümüzün önüne geliyor. Bu malzemeler, millet olarak nasıl kenetlendiğimizin bir hatırası. Raflarımızda duracak ve biz de gözümüz gibi bakacağız.” diye konuştu.