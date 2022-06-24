Ömrünü İslâm'a adayan Âlim: Mahmut Ustaosmanoğlu

İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, 23 Haziran'da vefat etti. Peki Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir? İşte arşivdeki fotoğraflarıyla Mahmut Ustaosmanoğlu hocaefendi...

Yetiştirdiği talebelerle, yaşantısıyla ve eserleriyle gönüllerde taht kuran Mahmut Ustaosmanoğlu hocaefendi, ömrünü islâma vakfetmiş ve ülkemizin manevi rehberlerinden olmuştur.

Mahmut Ustaosmanoğlu, 1929 yılında Trabzon'un Of ilçesine bağlı Tavşanlı köyünde doğdu.

10 yaşındayken, babası köy imamı Ali Efendi ve annesi Fatma Hanım’ın hocalığında hafızlığını tamamladı. Mehmet Rüştü Âşıkkkutlu’dan talim dersleri aldı. Balaban köyünde Abdülvehhap Efendi’den Arapça okudu. Hacı Dursun Feyzi Güven’den fıkıh, tefsir, hadis gibi dinî bilgileri öğrenerek 16 yaşında icazet aldı ve köyünde ders vermeye başladı.

Henüz askerlik çağına gelmeyecek kadar genç yaşında, yetiştirmiş olduğu talebelerine icazet verdi.

1951 yılı Ramazan ayında, Sivas ili Divriği ilçesine vaiz olarak atandı. Yaptığı dinî sohbetlerle çevresindeki insanların dikkatini çekti. 1952 yılının sonlarında şeyhi Ahıskalı Ali Haydar Efendi ile tanıştı.

Askerlik sonrası şeyhi Ahıskalı Ali Haydar Efendi, onu İsmailağa Camii’ne imam tayin etmek için davet etti.

1954 senesinde İsmailağa Camii'nde imamlık görevine başlayan Mahmut Ustaosmanoğlu, bu görevini 1996 senesinde emekli olana kadar sürdürdü.

1996'da 65 yaşını doldurduğu için aynı camiden emekli oldu.

2010 yılında İstanbul’da düzenlenen "Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu'ndan sonra kendisine “İslam’a Üstün Hizmet” ödülü verildi.

Uzun yıllar boyunca yaşlılığa bağlı hastalıklarla mücadele eden Ustaosmanoğlu, 5 Haziran 2022 tarihinde enfeksiyona bağlı rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakımda tedavi altına alındı. 23 Haziran 2022'de, 93 yaşında hayatını kaybetti.

İsmailağa cemaati nedir, nerededir?

İsmailağa cemaatinin lideri olan Mahmut Ustaosmanoğlunun bu cemaati, İstanbul ilindeki Fatih/Çarşamba ilçesinde Nakşibendiliğin Halidî koluna bağlı olarak yer almaktadır.

Mahmut Efendi Hazretleri denmesinin sebebi cemaat üyelerinin kendisine o şekilde hitap edip anma şeklinden dolayıdır.

Ustaosmanoğlu’nun Arifan Kitabevi'nden yayınlanan eserleri şu şekildedir: