Ordu'da 25 yıllık çiçekçi, bitkilere alerjisi olduğunu öğrendi

İHA

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan Mevlüt Kuvan, yaşadığı sağlık problemlerinin ardından yaptırdığı testlerin ardından hayatını değiştiren bir durumun içine düştü.

Kovid tedavisi sonrası domuz gribine yakalanan ve bunun için tedavi gören Kuvan, sağlık problemleri nedeniyle özel bir hastaneye gittiğinde doktorun tavsiyesi üzerine alerji testi yaptırdı.

25 YILLIK MESLEĞİNE ALERJİSİ VAR

Yapılan test sonrası yeşil yapraklı bitkilere alerjisi olduğu belirlenen Kuvan, sonuca inanamayınca yeniden test yaptırdı ancak sonuç değişmedi.

Kuvan, 25 yıllık mesleğine alerjisi olduğunu ve sağlığını bozduğunu, iş yerinde sürekli olarak yaşadığı baş ağrısı ve uykusuzluğun bundan kaynaklandığını anladı.

"25 YILIMI VERDİĞİM MESLEK BANA ZARAR VERİYOR"

25 yılını verdiği mesleğini alerjisi olduğu için bırakmak zorunda kalacağını aktaran ve bu nedenle yeni bir iş arayışında olduğuna dikkat çeken Kuvan, "23 Eylül 2024 yılında bir alerji testi yaptırdıktan sonra çiçekçilik hayatı bana hastalıklar getirdi, mesleğimin beni hasta yaptığını öğrendim.

"YENİ MESLEK ARAYIŞINDAYIM"

Bu hayatımdaki en ilginç olaylardan bir tanesiydi. 25 yılımı vermiş olduğum mesleğin ciğerlerime ve bana zarar verdiğini öğrendim. Bununla birlikte psikolojik sorunlar ve yeni bir meslek arayışına başladım." dedi.

"SÜREKLİ HASTANEYE GİTMEK ZORUNDA KALIYORUM"

Alerjinin kendisinde uykusuzluk başta olmak üzere çeşitli rahatsızlıklara neden olduğunu kaydeden Kuvan, "Oksijen ve karbondioksit verdiği için bir hayli sorun yaşıyorum, sürekli hastaneye gitmek zorunda kalıyorum, ilca kullanıyorum, bu nedenle de mesleğini bırakmak istiyorum." ifadelerine yer verdi.