İHA

Ordu'da günlerdir süren kar yağışı tüm şehri beyaza boyadı.

Ordu'nun tüm ilçelerinde eğitim ve öğretime ara verilirken, yoğun kar yağışı yüzünden işe gitmek üzere yola çıkan otomobil sürücüleri zor anlar yaşadı.

Hava sıcaklıklarının da eksi dereceye düştü Altınordu ilçesinde kar yağışı devam ederken, güzel görüntüler de oluştu.

"AYNI MOSKOVA GİBİ"

Kar yağışını değerlendiren Rus uyruklu Svetlana Sobepanil, "Çok güzel kar yağıyor. Türkler kar yağışına ‘bereket' diyor, bereketli olsun. Aynı Moskova gibi, ben kar yağmadığı için çok üzülüyordum, şimdi ise çok mutluyum.

2,5 yıldan bu yana Ordu'da yaşıyorum. Daha önce Ordu'da kar görmemiştim, ilk defa görüyorum. Çok mutlu oldum, Türkler de mutlu oldu. Sürekli yağmur yağıyordu, kar ilk defa yağdı" dedi.

"YILLARDIR BÖYLE KAR YAĞMIYORDU"

Altınordu ilçesinde fırıncı esnafı Semih Saraçoğlu ise, "Ordu'da yaklaşık 8 yıldır böyle bir kar yağmıyordu. Biz de aslında kar yağmasından dolayı mutluyuz ancak esnaflık yönünden sıkıntı çekiyoruz. Tabi genel olarak mutluyuz. Şehir güzelleşti, insanlar eğleniyor" diye konuştu.