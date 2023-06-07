Ordu'da trafik polisi gibi çalışan köpek Ordu'da vatandaşların ‘Sadık’ adını verdiği köpek, trafik dedektifi gibi yaya geçidini kullananlara hizmet ediyor.

İHA

Ordu'nun Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde yaklaşık 3 ay önce bir iş yerinin önüne gelen köpek, o günden bu yana yaya geçidini kullanan insanlara yardım ediyor.

Gün içerisinde alışkanlık haline getirdiği işlemi sürekli olarak devam ettiren köpek, günlük yaklaşık 200 kişiyi karşıya geçiriyor, karşıdaki insanları da alıp geri getiriyor.

Vatandaşlar, insanlara yakın geçen araçlara havlayan köpeğin bu davranışını ilk başlarda tesadüf zannettiklerini belirterek, şimdi ise alıştıklarını söylüyor.

"Durmayan araçlara havlıyor"

Tuncay Akdemir isimli vatandaş, 10-15 gündür Sadık isimli köpeğin davranışlarını fark ettiğini belirterek, şunları söyledi:

Mükemmel bir hayvan. İnsanları buradan karşıya geçiriyor ve sonrasında oradan geleni bu tarafa geçiriyor. Çok değişik bir hayvan. Yolda tek kalan araçlara havlıyor ve durmadıkları için sinirleniyor. Tek görevi insanları karşıdan kaşıya geçirmek, gönüllü trafik polisi gibi.

Emre Karakış isimli vatandaş ise köpeği ilk fark ettiğinde karşıdan karşıya geçmek isteyenlere saldıracağını düşündüğünü söyledi.

"İnsanları koruyor"

Sonrasında köpeğin insanları karşıya geçirdiğini fark ettiklerini ifade eden Karakış, şu ifadeleri kullandı: