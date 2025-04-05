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AA

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Karabük'ün Yenice ilçesindeki ormanlık alanda orman işçileri tarafından bulunan yavru bozayı "Bulut"un bakımını üstlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Karabük'teki ormanlık alanda yavru boz ayıyı bulan işçiler, DKMP ekiplerine haber verdi.

1,5 AYLIK

Ekipler tarafından yapılan incelemede, yaklaşık 1,5 aylık olduğu tahmin edilen yavru ayının yorgun düştüğü belirlendi.

BURSA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Yavru ayı, Karabük'te yapılan müdahalenin ardından, Bursa'daki DKMP 2. Bölge Müdürlüğüne bağlı Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Ovakorusu Ayı Barınağı'na götürüldü.

2,7 KİLOGRAM

Burada bakıma alınan yavru ayının, ölçümlerde 2,7 kilogram olduğu tespit edildi.

"BULUT" İSMİ VERİLDİ

Genel sağlık durumu ve iştahının iyi olduğu görülen yavru ayıya, bakımı yapılan personel tarafından "Bulut" ismi verildi.

Yavru boz ayı Bulut'a barınaktaki ekipler, anne şefkatiyle yaklaşırken, beslenme ve bakımına büyük özen gösteriyor.

6 KEZ ÖZEL GIDALARLA BESLENDİ

Gelişiminin sağlıklı olması için günde 6 kez özel gıdalarla beslenen ve vitamin takviyesi verilen yavru ayı Bulut'un, merkezdeki bakımının 4 ay sürmesi öngörülüyor.