Ormanlarda mantar keşfi: Doğa severler için yeni bir macera

AA & Ensonhaber

Pazar tezgahlarında ve market raflarında sınırlı sayıda mantar türü yer alsa da, doğada yüzlerce farklı mantar çeşidine rastlamak mümkün. Ancak hangi türlerin yenilebilir olduğunu bilmemek, zehirlenme riskini de beraberinde getiriyor. İşte bu riskleri azaltmak ve mantar dünyasının zenginliklerini keşfetmek isteyen doğaseverler, mantar uzmanı Recep Karademir liderliğinde her hafta farklı bir ormanda bir araya geliyor.

DOĞA GEZİLERİYLE MANTAR AVCILIĞI

Bu keyifli etkinliklerde Karademir, öncelikle katılımcılara mantarlar hakkında temel bilgiler veriyor. Doğada sıklıkla karşılaşılan türler, hava koşullarının mantar büyümesine etkisi ve güvenli mantar toplama yöntemleri gibi konuları anlatıyor. Ardından, katılımcılara sepetler ve bıçaklar dağıtılıyor ve grup, ormanın derinliklerinde mantar arayışına başlıyor.

Ağaçların altına gizlenmiş, kimi tek başına kimi ise gruplar halinde bulunan mantarları keşfeden katılımcılar, bulduklarını Karademir’e göstererek hangi tür olduklarını öğreniyor. Civciv ayağı, kanlıca, sarı sığırdili, kömürcü kaypak, kaz ayağı ve mor cincile gibi popüler türler gezilerde en çok toplanan mantarlar arasında yer alıyor.

Karademir, zehirli mantarlara dokunmanın zararsız olduğunu ancak asla tüketilmemesi gerektiğini vurguluyor. Günün sonunda, katılımcılar dolu sepetlerle başlangıç noktasına dönerek topladıkları mantarları Karademir’in yardımıyla türlerine göre sınıflandırıyor. Daha sonra, mantarların nasıl pişirileceği hakkında bilgiler veriliyor ve etkinlik, tadım etkinliğiyle son buluyor.

"TÜRKİYE'NİN MANTAR ZENGİNLİĞİNİ ORTAYA ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

AA ekibinin de eşlik ettiği bir etkinlikte konuşan Recep Karademir, Türkiye’nin mantar çeşitliliğini ve bilinmeyen türlerini keşfetmeye yönelik çalışmalara büyük bir tutku ile devam ettiğini belirtti. Çocukluk yıllarından itibaren mantarlara ilgi duyduğunu ifade eden Karademir, son yıllarda bu ilgisini bilimsel araştırmalara ve doğa bilincini yaymaya dönüştürdüğünü söyledi.

Karademir, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye’de hem mikro hem makro düzeyde yaklaşık 5-6 bin mantar türü bulunuyor. Ancak bu rakam, coğrafyamızın dört mevsimi yaşadığı düşünülünce çok düşük. Dünya genelinde 125 bin mantar türü olduğu tahmin ediliyor ve bizim ülkemizde de hâlâ keşfedilmeyi bekleyen pek çok tür var. Şu an 2-3 yeni tür üzerinde çalışıyoruz, bu yılın ilk çeyreğinde makalelerinin yayımlanmasını bekliyoruz.

"HER MANTAR AYNI ŞEKİLDE PİŞİRİLMEZ"

Karademir, mantarların doğru şekilde tüketilmesi gerektiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

Her mantar sotelenmez, ancak tüketim yöntemlerini öğrenmek için sotelemek iyi bir başlangıçtır. Kimi mantarlar yüksek ateşte kısa süreli pişirilmeli, kimisi yalnızca çorba ya da yahni için uygundur. Mantarın mutfakta doğru kullanımı, damak zevkine ve pişirme tekniğine bağlıdır.

Ayrıca mantarın sindirimi zor bir besin olduğunu belirterek, haftada iki kezden fazla tüketilmemesi gerektiğini vurguladı.

"BU ETKİNLİKLER, İNSANI DOĞAYLA BULUŞTURUYOR"

Etkinliklerde yalnızca mantar toplamanın değil, doğayla bağ kurmanın da önemli olduğunu söyleyen Karademir, sözlerini şöyle sürdürdü:

Burada insanların mantarları tanımasını, keşfetmesini ve nasıl güvenle toplayabileceklerini öğrenmesini sağlıyoruz. Bu bilgi, yalnızca mantar avcılığı için değil, doğaya olan sevgiyi artırmak için de önemli bir araç.

KATILIMCILARDAN TAM NOT

Etkinliğe annesiyle birlikte katılan Deniz Karaman, şunları söyledi:

Burada zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Daha önce amatörce mantar topluyorduk ama bu kez profesyonel birinden öğrenmek istedik. Bol miktarda civciv mantarı ve birkaç kanlıca mantarı topladık. Çok eğlenceli bir deneyim oldu.

13 yaşındaki Ecrin Beyza Yılmaz ise etkinliğin hem eğitici hem de keyifli olduğunu dile getirerek, “Civciv mantarı başta olmak üzere birçok mantar topladık. Normalde mantar yemeyi çok sevmem ama burada öğrendiklerim fikrimi değiştirdi.” şeklinde konuştu.

Recep Karademir ve ekibi, düzenledikleri bu doğa etkinlikleriyle, Türkiye’nin mantar zenginliğini tanıtmanın yanı sıra doğa sevgisini de yeni nesillere aktarmayı hedefliyor.