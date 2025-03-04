Oruçluyken halsiz düşmemek için öneriler

Haber Merkezi

Ramazan ayında oruç tutan birçok kişi, özellikle ağır işlerde çalışanlar ve yoğun tempoda olanlar, gün içinde enerji kaybı yaşayabiliyor.

Uzun süreli açlık ve susuzluk, halsizlik ve odaklanma problemlerine yol açabiliyor.

Ancak bazı basit yöntemlerle oruç tutarken enerjiyi korumak mümkün.

SAHURSUZ ORUÇ TUTMAYIN

Bazı kişiler sahura kalkmadan oruç tutmayı tercih edebiliyor.

Ancak bu durum, uzun süre aç kalmaya bağlı olarak B vitamini eksikliğine ve kan şekeri dengesizliklerine yol açabiliyor.

Bunun önüne geçmek için sahurda protein açısından zengin yumurta, peynir gibi besinlerin yanı sıra tam tahıllı ekmek, yulaf, meyve ve sebze gibi lifli gıdalar tüketilmeli.

Ayrıca, tuzlu peynirler, baharatlı yiyecekler ve hamur işleri gibi susuzluğu artıran besinlerden kaçınılmalı.

SU TÜKETİMİNİ YÜKSEK TUTUN

Su tüketimine dikkat edinRamazan ayında su tüketimi genellikle azalıyor, ancak vücudun su ihtiyacı devam ediyor.

Yeterli su içilmemesi halsizlik, tansiyon düşüklüğü ve metabolizmanın yavaşlamasına neden olabilir.

Bu yüzden sahurda ve iftarda en az 1-2 bardak su içilmeli ve iftar ile sahur arasında düzenli olarak su tüketilerek vücudun sıvı dengesi korunmalıdır.

GÜN İÇİNDE KISA MOLALAR VERİN

Oruç tutarken metabolizmanın düşen hızını desteklemek için yeterli ve kaliteli uyku almak çok önemlidir.

Sahurdan sonra tekrar uykuya dalmak melatonin salgısında kesintilere yol açabileceği için, gün içerisinde imkan varsa 15-20 dakikalık kısa bir uyku molası alınması enerjiyi toparlamaya yardımcı olabilir.

DENGELİ BİR İFTAR YEMEĞİ ÖNEMLİ

İftar öğünü, gün boyu kaybedilen enerjiyi yerine koymak için önemli bir fırsattır.

Ağır ve yağlı yiyecekler yerine, hafif bir çorba ile başlanmalı, ardından protein, sağlıklı yağlar ve kompleks karbonhidratlar içeren dengeli bir öğün tüketilmelidir.

Kan şekerini aniden yükselten rafine şekerli gıdalardan kaçınılmalı, sebze ve yoğurt gibi sindirimi kolay besinlere yer verilmelidir.

FİZİKSEL AKTİVİTELER PLANLANMALI

Oruç tutarken ağır egzersizlerden kaçınılmalı, ancak hafif yürüyüşler ve esneme hareketleri tercih edilmelidir.

Özellikle iftardan sonra yapılan hafif egzersizler sindirimi kolaylaştırarak vücudun enerji seviyesini korumasına yardımcı olabilir.