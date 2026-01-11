Osmaniye Amanos Dağları'nda büyüleyen kar manzarası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Amanos Dağları’nda etkili olan kar yağışı sonrası evlerin çatıları ve ağaçların alt kısımları beyaz örtüyle kaplandı.

Özellikle şehir merkezine 26 kilometre uzaklıkta ve bin 650 metre rakımda bulunan Zorkun Yaylası çarşı merkezi ile Şenlik Tepesi’nde evlerin çatıları ve park halindeki araçların üzeri karla kaplandı.

VATANDAŞLAR BÖLGEYE AKIN ETTİ

Kar görmek isteyen çok sayıda vatandaş bölgeye akın ederken, yayla yolunda oluşan araç kalabalığı ve ortaya çıkan eşsiz görüntüler drone ile havadan kaydedildi.

Şenlik Tepesi'ndeki seyir terasında fotoğraf çektiren ziyaretçiler, bu anları telefonlarıyla kaydetti. Yağışların yüksek kesimlerde daha etkili olduğu gözlendi.

Öte yandan Osmaniye Valiliği, vatandaşları olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Yetkililer, kar görmek için bölgeye çıkan sürücülerin kış şartlarına uygun lastik ve kar zinciri bulundurmaları gerektiğini hatırlattı.